Saint-Jean-de-la-Ruelle : l'annulation du festival Le Grand unisson est confirmée

Covid-19 oblige : l'annulation du festival Le Grand Unisson, qui devait avoir lieu vendredi 18 et samedi 19 juin à Saint-Jean-de-la-Ruelle, est confirmée. Aucun report plus tard dans l'année n'est prévu. En 2020, l'événement aurait du fêter ces trente ans et avait déjà été annulé.