Saint-Jean-de-la-Ruelle: le théâtre de l'heure bleue cherche un local provisoire

A la fin du mois de juin, la troupe du Théâtre de l'Heure Bleue est priée de quitter son local de la rue des Echats mais le délai est court, d'ici le 1er septembre. L'avis d'expulsion et de destruction donné par la mairie de Saint Jean de la Ruelle crée alors la polémique. Pendant une vingtaine d'années, le théâtre avait un partenariat avec la mairie mais il n'existe plus depuis cinq ans. N'arrivant pas à connaître les objectifs clairs du théâtre, elle a décidé de ne pas renouveler la convention.

Un accord finalement trouvé pour 2018

Face à la polémique naissante, la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle contacte l'association à la fin du mois de juillet afin de signer une nouvelle convention pour l'année prochaine. Mais en attendant, la troupe doit chercher, jusqu'à la fin de l'année 2017, un nouveau local. "Il nous faut au moins 50 m², plus qu'un garage en tout cas" estime Véronique Labrecht, président du Théâtre de l'Heure bleue.

"Il faut qu'on puisse y mettre les 22 fauteuils, tout ce qui est sonorisation et tous les décors qui sont en façade, non démontables. Si une personne a une grande dont elle n'a plus l'utilité, on peut s'installer pour faire une représentation. Concernant la distance, on aimerait bien trouver aux alentours de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Comme cela, si on a une représentation en quelque part, on pourra aller chercher le matériel".

A gauche, Véronique Labrecht, directrice du Théâtre de L'heure Bleue. A droite, Ludovic Douare, le directeur artistique. © Radio France - Guillaume Drechsler

Les intéressé(e)s peuvent contacter le directeur artistique du Théâtre de l'Heure Bleue, Ludovic Douare, au 06 25 98 21 28. Le but est bel et bien de trouver une solution provisoire assure Véronique Labrecht, "le temps qu'on se remette en forme avec la mairie dans la convention avec tous les papiers administratifs. Ensuite, on espère avoir un local ou une proposition de la mairie".