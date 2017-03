Saint-Jean-de-Luz: un planétarium au coeur du jardin botanique

Saint-Jean-de-Luz organise une semaine de l'astronomie, et à cette occasion un planétarium a été installé dans un dôme gonflable dans le jardin botanique de la ville.

Le dôme est au cœur de la salle du jardin botanique. Tout autour, une exposition avec pour thème "l'arpentage de la Terre de l'antiquité à nos jours" qui revient sur les différentes méthodes pour mesurer la Terre sous différentes civilisations.

Mais la star de cette semaine de l'astronomie organisée du 27 mars au 2 avril, c'est ce planétarium installé dans un dôme gonflable au cœur de la salle du jardin botanique. Plusieurs séances d'observations organisées du mercredi au dimanche, toutes les séances sont rapidement complètes. Le dôme attire les curieux.

Direction de le centre de la galaxie à la découverte des planètes et des étoiles © Radio France - Anthony Michel

Pour moi l'intérêt c'est de sensibiliser le public au fait que la science est accessible à tous

Jacques Auriau, animateur à la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque Partager le son sur : Copier

Aux manettes, l'association "Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque" et l'un de ses animateurs, Jacques Auriau. Pendant près d'une heure il fait voyager ses visiteurs aux quatre coins de la galaxie, on y voit des étoiles, des planètes, on apprend à repérer les constellations dans le ciel. "Tout fonctionne grâce à un logiciel qui calcule en temps réel la position de tous les corps célestes pour un lieu donné", explique Jacques Auriau.