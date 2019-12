Saint-Jean-de-Luz : une centaine de personnes dans l'eau pour le bain de Noël !

Saint-Jean-de-Luz, France

Température extérieure: 16°, dans l'eau 14°. Et malgré ces températures fraîches, ils sont une centaine de courageux à avoir répondu présent cette année encore pour ce bain de Noël organisé par la ville de Saint-Jean-de-Luz sur la Grande Plage.

Aux alentours de 12h ce dimanche, un bonnet de père Noël sur la tête et en maillot, ils se sont donc élancé dans l'océan, avant de ressortir quelques minutes plus tard.

A leur sortie, un buffet et du vin chaud les attendaient.

Une centaine de personnes dans l'eau, et quelques uns sur les bords de l'eau pour prendre photos et vidéos, emmitouflés dans un grand manteau et des bonnets.

C'est la 6ème fois que la commune organise cet événement.