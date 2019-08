Saint-Jean-de-Luz: une souscription nationale pour rénover le grand orgue de l'église Saint Jean-Baptiste

Saint-Jean-de-Luz, France

La Fondation du Patrimoine à la rescousse de l'orgue de l'église Saint Jean-Baptiste de Saint Jean-de-Luz. Si les deux buffets du 17ème siècle qui le composent se portent comme un charme, l'instrument à l'intérieur, rénové à plusieurs reprise, ne l'a pas été depuis 1980, et commence à montrer des signes de fatigue.

"Il y a des touches qui s'accrochent entre elles, et le son n'est plus aussi juste qu'avant" - Jesús Martín Moro, l'organiste

Jesús Martín Moro est l'organiste de l'église Saint Jean-Baptiste de Saint Jean-de-Luz depuis maintenant 32 ans © Radio France - Anthony Michel

La mairie de Saint Jean-de-Luz réalise régulièrement des expertises sur l'état de l'orgue, dont les deux buffets sont classés aux Monuments Historiques, et le dernier en date, fait états de plusieurs problèmes, et nécessite une rénovation globale.

Il a été mis en avant par les expertises que l'orgue nécessitait de travaux de sécurité : mise aux normes électriques, sécurisation l’accès à l’instrument mais aussi des travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’instrument : dépoussiérage général, traitement fongique et contre les insectes xylophages, remplacement des claviers et du pédalier hors norme, remplacement de la mécanique des notes et des moteurs électriques, amélioration du tirage des jeux et de l’alimentation en vent.

"Cela doit coûter 370 000 euros, explique le maire de Saint Jean-de-Luz, Jean François Hirigoyen. "On s'est dit qu'on pourrait en financer une partie à l'aide de dons".

La mairie s'est donc rapprochée de la Fondation du Patrimoine, connue en particulier pour être venue au chevet de Notre Dame de Paris après son incendie en avril dernier pour récolter les dons en vue de sa restauration. A l'époque, 218 millions d'euros avaient été collectés en un mois. Mais la Fondation du Patrimoine lance de nombreuses autres souscriptions pour de nombreux bâtiments, et monuments du patrimoine français.

Ce jeudi, la mairie de Saint Jean-de-Luz a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine © Radio France - Anthony Michel

La Fondation a accepté le dossier, monté par la mairie, depuis ce jeudi, une convention a été signée et désormais il sera possible pour tout un chacun de participer à la souscription nationale via le site de la Fondation du Patrimoine en vue de la réparation de l'orgue de l'église de Saint Jean-de-Luz. L'objectif affiché est de 150 000 euros, et si cette somme venait à être dépassée, la Fondation se rapprochera à nouveau du maire pour choisir un nouveau projet à financer.

Via la Fondation du Patrimoine, il est possible pour les particuliers et les entreprises de défiscaliser une partie de leur don: 66% pour un particulier, 60% pour une entreprise.