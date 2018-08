Saint-Jean-de-Monts, France

C'est un rêve qui est devenu réalité pour beaucoup de jeunes athlètes ce dimanche 19 août, à Saint-Jean-de-Monts : ils ont pu rencontrer leur modèle, le décathlonien français Kevin Mayer.

Le champion du monde de décathlon a choisi la grande plage de cette station balnéaire pour y organiser une rencontre inédite : la "Kevin Mayer expérience". 200 participants se sont inscrits pour découvrir le décathlon et ses 10 disciplines. Des milliers de personnes sont venues les encourager et, surtout, voir le décathlonien.

Le but ce n'est pas la performance, c'est de finir le décathlon

A l'origine de cette rencontre : l'athlète lui même et son frère, Thomas. Tous deux ont créé cet événement dans le but de démocratiser le décathlon. "On pense souvent que c'est un sport élitiste mais en vérité tout le monde peut le faire", explique Kevin Mayer. "Le but ce n'est pas la performance, c'est de finir le décathlon."

Parmis les participants, des jeunes, des passionnés d'althétisme, et des moins jeunes, qui n'en ont jamais fait, comme cette maman : "je suis épuisée mais je suis fière de moi."

Rencontre inoubliable

Pour tous, qu'ils soient passionnés d'athlétisme ou non, la rencontre avec Kevin Mayer est inoubliable.

Joséphine, l'une des jeunes participantes, est venue des Herbiers (Vendée) pour le rencontrer. Elle repart avec une photo et un autographe : "je vais l'afficher dans ma chambre et je ne risque pas de l'enlever !"