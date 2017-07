Saint-Jean-de-Sauves se met sur son 31 pour le concert d'Olivia Ruiz

La population de Saint-Jean-de-Sauves, dans la Vienne, pourrait bien être multipliées au mois par dix ce samedi soir. 15.000 personnes sont attendues pour le concert d'Olivia Ruiz, dans cette commune de 1.400 âmes.

Plus de 130 bénévoles sont mobilisés depuis près de dix jours dans la commune de Saint-Jean-de-Sauves, dans le nord de la Vienne. Ils ont préparé cinq immenses parkings dans des champs, créé une salle de concert en plein air sur le stade municipal, installé des loges pour la Olivia Ruiz et toute son équipe... "Rien n'a été laissé au hasard pour faire de ce concert une réussite, raconte Alexandra Baulin-Lumineau, adjointe au maire. C'est une organisation millimétrée."

Et les fans d'Olivia Ruiz semblent nombreux. Jusqu'au milieu de la semaine, la sous-préfecture a revu à la hausse la jauge du nombre de spectateurs. "On table à présent sur 15.000, souligne l'adjointe. Ce qui veut dire beaucoup de gens pour les fouilles et de nombreuses entrées sur le site. Il a fallu ouvrir le grillage du stade par endroit. Alors en plus des bénévoles, des gendarmes et une entreprise privée de sécurité seront présents."

La scène prêtée par le département a été installée jeudi. Autour, près de 400 barrières forment les limites de la "salle de concert" éphémère. "Heureusement on a reçu de l'aide des communautés de communes et de la ville de Loudun, pour le prêt et le transport des barrières, précise l'élue." Olivia Ruiz et son équipe n'ont eu aucune exigence particulière. Trois loges leur ont simplement été préparées, mais le lieu reste secret !