Saint-Jory : le peu connu lac de Braguessou attire les baigneurs

Avec plus de 36 degrés sur le thermostat ce mercredi, le seul remède, c'est la baignade. Alors que les parcs aquatiques et les piscines demandent le pass sanitaire, ce n'est pas toujours le cas autour des lacs. Ça l'est dans la base de loisirs de la Ramée par exemple, mais pas au lac de Braguessou au nord de Toulouse à Saint-Jory. Pas de pass mais une jauge est à respecter dans l'eau et sur la plage aménagée.

Les abords du lac sont moins fréquentés qu'en juillet, pour le plaisir des vacanciers âoutiens. © Radio France - Louis Fontaine

Pour garantir la sécurité des baigneurs, trois maîtres nageurs surveillent les deux zones accessibles à la baignade depuis début juillet jusqu'au 5 septembre.

"On n’est pas les uns sur les autres"

Le lac de Braguessou fait l'unanimité tant pour sa proximité, son calme et sa fréquentation. À seulement 25 min en voiture du centre-ville de Toulouse, c'est l'endroit parfait pour Laura et Myriam. Les jeunes mamans peuvent apprécier un moment calme avec leur fille.

"C'est la première fois qu'on vient, ce n’est pas loin du centre-ville de Toulouse, c'est parfait pour notre fille. Et puis bon, c'est aussi par rapport à ce fameux pas sanitaire qu'on n'a pas, donc, du coup, on s'est rabattu vers ici. C'est très végétalisé. On arrive à trouver de l'ombre. Il y a quand même un bassin pour les petits, pour les plus grands, les juniors et les ados. Ça a l'air assez convivial et familial".