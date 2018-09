Le salon international du dessin de presse et d'humour qui se tient actuellement à Saint-Just-Le-Martel (Haute-Vienne) va rendre hommage au dessinateur René Pétillon, décédé ce dimanche. Auteur de BD et de caricatures, il était un habitué du salon où il avait reçu le prix de l'humour vache en 2002.

Association Saint-Just Culture et Loisirs

En 2002 René Pétillon avait reçu le prix de l'humour vache au salon du dessin de presse et de l'humour de Saint-Just-Le-Martel

Saint-Just-le-Martel, France

Le salon international du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-Le-Martel (Haute-Vienne) va rendre hommage à René Pétillon, décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans. "Pétillon" était venu plusieurs fois. Un hommage lui sera rendu sous forme d'une exposition de ces dessins au cours de cette 37e édition qui se tient jusqu'au 7 octobre prochain. "Chaque année, il nous envoyait des dessins" précise Gérard Vandenbroucke le président du salon. Il évoque un homme très aimable et très discret, simple à l'image de ces dessins. "Peu de traits, pas de surenchère, pas de gribouillage. C'était quelques lignes. Quelques lignes qui parlent fort" poursuit-il.

Le prix de l'humour vache

C'est ce qui lui vaudra en 2002 de recevoir le prix de l'humour vache. René Pétillon est alors sous les feux des projecteurs pour la nouvelle aventure de son héros, le détective Jack Palmer qui se lance alors dans une enquête sur l'île de beauté. Deux ans plus tard, l'"enquête corse" sera adaptée au cinéma, plus de deux millions et demi de personnes découvriront Jack Palmer sous les traits de Christian Clavier dans les salles obscures.

Pétillon s'affiche en grand

L'année suivante, en 2003 René Pétillon dessinera même l'affiche du salon. Simple mais riche de sous entendus. On y voit un vache, limousine bien sûr, assise dans son fauteuil en train de lire son journal. "C'est une façon de dire que le dessin de presse n'est pas concurrent aux articles, pas concurrent de la presse mais complémentaire. Il permet de passer des messages plus vite, plus fort à travers l'humour" analyse Gérard Vandenbroucke.

René Pétillon a signé l'affiche du salon international du dessin de presse et humour en 2003. - Association Saint-Just Culture et Loisirs

"Un très très grand caricaturiste" - Gérard Vandenbroucke

Mais l'art de Pétillon ne se résume pas à la bande dessinée. "C'était un grand bédéiste c'est vrai, mais c'était un très très très grand caricaturiste" explique Gérard Vandenbroucke. Selon lui, la force de Pétillon résidait dans sa rapidité de réflexion et d’exécution était capable en quelques traits "de très bien caricaturer de manière ressemblante. Mais il ne caricaturait pas pour le plaisir de déformer un visage. Il caricaturait seulement pour faire passer des messages"

Des caricatures il y en aura surement dans les dessins qui seront exposés dans la semaine pour lui rendre hommage. Le salon du dessin de presse et d'humour prévoit également de lui dédié un grand espace l'an prochain lors de la 38ème édition. "On lui donnera toute la place qu'il mérite" déclare Gérard Vandenbroucke.

Le salon international du dessin de presse et d'humour se tient jusqu'au 7 octobre prochain à Saint-Just-Le-Martel.