Saint-Just-Saint-Rambert : les recours contre le Family devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Saint-Just-Saint-Rambert, France

La Commission nationale d'aménagement cinématographique étudie mercredi six recours contre le projet d'extension du cinéma Le Family à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire). Le cinéma associatif souhaite passer de sept à neuf salles. Les recours ont été déposés par les cinémas de Saint-Chamond, de Montbrison et de Saint-Étienne (Alhambra, Camion rouge et Méliès), ainsi que par la Ville de Saint-Étienne.

Tous estiment que le projet d'extension du Family à Saint-Just-Saint-Rambert déséquilibre le maillage des cinémas dans le sud-Loire. L'adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de la culture, Marc Chassaubéné, rappelle que ni la Ville ni les cinémas stéphanois ne se sont opposés à la première extension du cinéma pontrambertois en 2016. Cette offre était à l'époque "complémentaire sur le territoire", explique l'adjoint. Le Family était alors passé de quatre à sept salles. Aujourd'hui, il souhaite passer à neuf salles.

Il faut un équilibre" - Marc Chassaubéné

Or selon, la Ville de Saint-Étienne, les cinémas du centre-ville souffrent déjà de la concurrence du Family à Saint-Just-Saint-Rambert. "L'ouverture du cinéma de Saint-Just a eu très fortement et très clairement un impact sur les fréquentations des cinémas de centre-ville de Saint-Étienne, parce qu'il bénéficie d'un accès plus facile sans doute, et parce qu'aujourd'hui, les logiques commerciales et les comportements de consommateurs vont vers ces zones de périphérie", détaille Marc Chassaubéné. "C'est contre ce phénomène-là qu'on souhaite lutter, il faut trouver un équilibre", ajoute l'adjoint au maire de Saint-Étienne. Il critique par ailleurs l'offre actuelle du cinéma pontrambertois, selon lui elle ne remplit pas les critères pour un cinéma associatif.

Avis favorable de la Commission départementale

De son côté, l'équipe du Family se demande bien comment, en étant situé à 20 kilomètres de Saint-Étienne, son cinéma peut déshabiller ceux du centre-ville stéphanois. Sur son site internet, le cinéma de Saint-Just-Saint-Rambert démonte également un par un les arguments de ses opposants : son statut associatif, ses charges de loyer, sa programmation art et essai jugée insuffisante etc. Des arguments que chaque partie fera certainement valoir ce mercredi devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission départementale de la Loire en tout cas, a validé le projet d'extension du Family au début de l'année 2019.