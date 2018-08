Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, France

Lorsque vous arrivez sur le site du Conquil, au bord de la Vézère, vous êtes accueillis par un gigantesque dinosaure en plastique qui veille sur son œuf. Il y en a une bonne trentaine, disséminé sur ce parc de 12 hectares qui vous permet de voyager à travers le temps, du Big Bang à nos jours, avec l'arrivée des dinosaures et leur extinction

Le site du Conquil à Saint Léon sur Vézère © Radio France - Valérie Déjean

. Pour proposer une autre façon d'aborder ces grosses bêtes, Baptiste Braun le gérant vient d'investir dans des fauteuils qui vous permettent, en réalité virtuelle, de revivre le scénario de Jurissac Park. Attaché avec une ceinture au fauteuil qui remue dans tous les sens, casqué et équipé de lunettes 3D , l'aventure dure cinq minutes. Et les réactions varient selon les spectateurs . _On entent souvent des cris maintenant dans la boutique .C'est accessible à partir de 6 ans pour les enfants, et après jusqu'a pas d'âge._Baptiste Braun

Si vous n'avez pas le cœur assez bien accroché, le Conquil, c est aussi un parc d accrobranche et de l'habitat sous roche depuis la préhistoire jusqu'au moyen age