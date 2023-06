Saint-Lô fête la musique : plus de 40 groupes dans le centre-ville qui sera fermé à la circulation

Elle revendique "la plus grande fête de la musique de la Manche". La ville de Saint-Lô accueille, ce mercredi soir, plus de 40 concerts dans les rues et bars-restaurants du centre-ville. Le pôle de musique de l'école des Arts de la ville participera dès 18h30 place De Gaulle, avec ses ensembles de jazz, de percussionnistes et groupes de musiques actuelles amplifiées.

Le concert gratuit sur la grande scène plage verte, animé par Charly et Lulu du Hit machine, débutera à 19h30. S'y relaieront les Gispy Kings by Diego Baliardo, Larusso, Colonel Reyel ou encore DJ Wild.

Le plan des animations et de la circulation dans Saint-Lô ce mercredi 21 juin 2023 - Ville de Saint-Lô

Le centre-ville de Saint-lo sera fermé à la circulation : impossible d'y stationner dès 18h et d'y circuler de 19h à 2h du matin.

Pour faciliter l'accès, Saint-Lô Agglo propose des navettes de bus gratuites toutes les trente minutes entre le conseil départemental et la rue Falourdel de 19h à 23h40 et entre le Parc Expo et la place Sainte-Croix de 19h à 00h10.