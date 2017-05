Saint-Lô : près de 2 kilomètres de livres à déménager !

Ce mercredi 10 mai, le grand déménagement a commencé à la médiathèque de St-Lô, qui va être en travaux durant un an et demi. Les 70.000 livres, magazines et CD doivent quitter leurs étagères.

Dans deux semaines, la médiathèque de St-Lô sera vide. Les deux camions de déménagement ont commencé leur rotation ce mercredi 10 mai, pour emmener l'ensemble des livres, magazines et CD, direction la bibliothèque provisoire salle du Bouloir pour certains, direction le centre technique municipal pour les autres. La médiathèque, elle, va être complètement rénovée et transformée d'ici fin 2018, pour un total de 3,2 millions d'euros de travaux.

Le déménagement de la médiathèque de Saint-Lô devrait durer deux semaines © Radio France - Lucie Thuillet

Une bibliothèque temporaire au Bouloir

Pendant un an et demi, la salle du Bouloir , boulevard du midi, se transforme en bibliothèque. "Nous y proposerons 25.000 documents, à peu près un tiers des collections. nous ne pouvons pas faire plus, car la salle fait 300 m2, contre 2300 ici", explique Pascale Navet , la directrice de la médiathèque. Elle ouvrira ses portes le 20 juin.

Le reste - près de 50 mille documents - sera transféré et stocké au centre technique municipal. " Là-bas nous terminerons d'équiper tous les livres et tous les CD de puces électroniques RIFD, car dans la future médiathèque, on pourra emprunter ou rendre des livres, soi-même, grâce à des bornes" ajoute la directrice.