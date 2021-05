Saint-Lô : une grande expo des photos de Nikos Aliagas cet été

La ville de Saint-Lô espère se démarquer cet été, grâce à ces initiatives culturelles. La première vient d'être dévoilée : ce sera une grande expo photo en plein air le long des remparts, depuis la gare jusqu'au centre-ville, intitulée _Thalassa peuples de la Me_r.

Une cinquantaine de photos grand format en noir et blanc seront affichées et visibles gratuitement. Et derrière ces clichés, un nom très connu du monde de la télé, passionné de photographie : Nikos Aliagas.

Son exposition s'intitule "Thalassa : Peuples de la mer" - Nikos Aliagas

L'animateur a choisi lui-même le thème. Son envie : faire venir la mer jusqu'à Saint-Lô. Il a donc préparé une exposition spécifique à partir de photographies réalisées sur les côtes françaises, grecques, italiennes et portugaises.

Saint-Lô ambitionne d'accueillir deux grandes expos photos par an

La ville souhaite présenter deux grandes expos de photographie chaque année, avec des photographes de renom. "Pourquoi pas Yann Arthus Bertand, Raymond Depardon ou Jean-Marie Périer ? " évoque Mathieu Johann, adjoint à la vie culturelle :