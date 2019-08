Saint-Maixent-l'Ecole : Hervé Fouble a posé 6 400 boîtes de géocaching

Saint-Maixent-l'École, France

Hervé Fouble est un passionné. Depuis 2012, il a découvert le géocaching, cette activité qui consiste à trouver des "caches" (des boîtes de différentes tailles). C'est tout simplement un GPS qui amène jusqu'à cette cache.

Mais pour les trouver, il faut d'abord... les poser. Hervé Fouble, lui, en a caché 6 400 dans un rayon de 25 kilomètres.

Baskets aux pieds et lunettes teintées, Hervé Fouble nous retrouve devant l'abbatiale de Saint-Maixent-l'Ecole. Un site qu'il connaît bien, puisqu'il a été militaire dans l'école il y a quelques années. "Ça me permet de mettre des caches dans des endroits que même les gens d'ici ne connaissent pas forcément, pour leur faire découvrir des endroits du coin".

Proposer plusieurs façons de faire du géocaching

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement vous aurez de quoi découvrir si vous cherchez toutes les caches d'Hervé... Il en a posé 6 400 dans un rayon de 25 kilomètres.

"J'ai voulu faire quelque chose qui n'avait jamais été fait : j'ai balisé 1 200 kilomètres de chemin dans un rayon de 20-25 kilomètres autour de chez moi"

Le géocaching peut vous amener dans des lieux peu fréquentés mais très jolis... Ici, le quai des tanneries, à Saint-Maixent-l'Ecole. © Radio France - Marie Dorcet

Toutes les caches sont espacées de 161 mètres les unes des autres. Autant de parcours pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Les caches ne sont pas très difficiles, les chemins pas très escarpés ; Hervé Fouble a fait en sorte que les caches soit accessibles à pied, en vélo, en voiture et même avec des poussettes.

Des géocacheurs du monde entier

Il le dit lui-même : cette façon de faire ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais c'est en tout cas une offre inédite en Europe, et elle attire du monde. Il raconte avoir déjà croisé des Belges, Tchèques, des Scandinaves... venus pour trouver le plus de caches possibles en 24h.

"A ce moment-là, ce n'est plus la cache pour la cache ou le lieu pour le lieu, l'idée c'est de venir avec des amis qui partage cette passion et de se lancer des défis"

Les caches ne sont pas très difficiles... mais il faut fouiller un peu ! © Radio France - Marie Dorcet

Une passion qui a un coût : en plus du temps consacré à cacher, répertorier et entretenir les caches, Hervé a déjà dépensé plus de 1 300 euros pour acheter toutes les boîtes.