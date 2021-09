Saint-Malo : un bunker va pouvoir ouvrir au public à la Cité d'Alet grâce au Loto du patrimoine

Il représente la Bretagne parmi les dix-huit sites emblématiques sélectionnés par la Mission Patrimoine, initiée par Stéphane Bern. Le poste directeur de tir de la Cité d'Alet à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) reçoit samedi 18 septembre un chèque de 260.000 euros pour sa rénovation. Ce coup de pouce financier permettra de restaurer un bunker, découvert dans les années 1970, sur l'emplacement d'un camping, et déterré en 2013.

Un bunker avec vue sur le large

Les travaux commenceront dès cet automne pour une ouverture en juin 2022. Il s'agit d'installer un réseau d'électricité, rénover les maçonneries et les peintures et d'installer des vitrines pour accueillir notamment un télémètre afin d'observer la vue sur la mer. Cette aide intervient dans un moment compliqué pour le site : le premier bunker, ouvert en 1994, est fermé au public depuis le début de la crise sanitaire : malgré ses 500 mètres carrés et ses trois niveaux, les allées sont trop étroites pour recevoir des visiteurs.

Cette opération est menée par la Mission Patrimoine, qui collecte des fonds pour la sauvegarde de sites patrimoniaux en péril, et soutenue par la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux (FDJ). Les dix-huit sites de la quatrième édition de la Mission Patrimoine se partagent des aides allant de 200 000 à 500 000 euros, pour un montant global de sept millions d’euros. 100 autre sites ont été sélectionnés en parallèle, ils recevront un financement suite à une nouvelle édition de tickets à gratter, lancée à la fin du mois d'août.

Quatre autres sites bretons recevront des financements

Parmi ces 100 sites "de maillage", on retrouve quatre lieux emblématiques bretons : l'église Notre Dame des Fontaines de Pontrieux (Côtes d'Armor), le château de Kerlaudy à Plouénan (Finistère), l'église Saint-Pierre de le Verger (Ille-et-Vilaine) et le manoir de la Cour de Launay aux Fougerêts (Morbihan). En quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril s’est engagée dans la restauration de 627 sites en France, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.