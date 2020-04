Saint-Malo : à cause de l'épidémie de coronavirus, le festival Etonnants Voyageurs est annulé

Le festival international du livre et du film "Etonnants Voyageurs" de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est contraint d'annuler sa 30e édition prévue dans la cité corsaire du jeudi 28 mai au lundi 1er juin 2020. Comme chaque année, 200 invités venus de 40 pays étaient conviés à participer au deuxième festival du livre en France après le salon du livre à Paris.

"Nous avons voulu y croire jusqu'au bout" disent les organisateurs dans un communiqué "mais il nous a fallu nous rendre à l'évidence. Le déploiement de l'épidémie à travers le monde, les mesures de confinement et toutes les incertitudes qui en découlent ont rendu impossible la production même du festival".

Le festival "Etonnants Voyageurs" a été créé en 1990 par l'écrivain Michel le Bris, Christian Rolland et Maëtte Chantrel. Il réalise chaque année plus de 60 000 entrées payantes. La manifestation s'est ouverte aussi à la BD, au cinéma, à la photo et à la musique. La littérature jeunesse y prend une part importante. Plusieurs prix littéraires sont décernés chaque année durant le festival.