Saint-Malo, France

Le maire de Saint-Malo Claude Renoult a confirmé ce mardi matin qu'un multiplexe de 8 salles serait construit d'ici fin 2019. Disposant de 1400 places, dont 400 fauteuils pour la plus grande, il remplacera l'actuel cinéma Vauban de 5 salles datant de 1953, rénové ces dernières années, et situé dans le quartier de Rocabey. C'est l'association malouine Vauban, qui exploite déjà les 2 cinémas de la ville, et la société rennaise de diffusion et d'exploitation cinématographique Sorédic, via sa filiale Cinéville, qui sont porteuses de ce projet.

A Paramé

Le futur multiplexe sera construit près de l'IUT et du lycée Florence-Arthaud à Paramé, un quartier en plein développement situé à l'est de la ville près de la rocade. Le terrain fera l'objet d'une cession de la ville de Saint-Malo. Avec les 3 salles art et essai situées au sein de la médiathèque "la Grande Passerelle", Saint-Malo disposera ainsi de 11 salles, soit autour de 1800 places, le standard pour une ville de plus de 50 000 habitants. Pour ses futurs responsables, ce multiplexe sera complémentaire du futur cinéma en projet à La Richardais, près de Dinard, sur l'autre rive de la Rance.