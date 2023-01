Saint-Malo : des chiffres record de visiteurs pour la Route du Rhum

Ces chiffres étaient très attendus pour connaitre la fréquentation à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) lors du village de la Route du Rhum du 25 octobre au 9 novembre 2022, le départ ayant été reporté de trois jours à cause des mauvaises conditions météo. 1,5 million de visiteurs ont été comptabilisés par le dispositif Flux Vision Tourisme qui permet de convertir en indicateurs statistiques des millions d’informations techniques communiquées par le réseau mobile Orange.

ⓘ Publicité

Le pic du samedi

Le samedi 5 novembre 2022, 141.000 personnes se sont rendues dans la cité corsaire pour voir les bateaux de la course ou assister aux passages des écluses. La pluie et le vent n'ont donc pas effrayé les visiteurs. La fréquentation malouine a doublé par rapport à une période habituelle selon le communiqué d'Ille-et-Vilaine tourisme. 58% des visiteurs sont des touristes ou des excursionnistes, ils sont Français à 93% dont 48% habitant en Ille-et-Vilaine. Les Britanniques est la première nationalité chez les étrangers. Ces chiffres concernent tous les sites de l'évènement intégralement gratuits, le village, les bassins Vauban et Duguay-Trouin, le Palais du Grand Large, la chaussée du Sillon, et même les parkings relais mis en place par la ville.