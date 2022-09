"Saint-Malo est en train de devenir la nouvelle étoile du 7ème art" Florence Abadie, adjointe au maire

Un nouveau tournage débute à Saint-Malo cette semaine, celui d'une série télé avec notamment Michaël Douglas. L'occasion de voir que la cité corsaire attire de plus en plus de tournages avec Florence Abadie la 2ème adjointe au maire en charge notamment de la sécurité et de l'administration générale.

France Bleu Armorique : Cette série pour Apple TV est un biopic sur la vie de Benjamin Franklin en huit épisodes. le tournage va durer jusqu'à début octobre à Saint-Malo. Vous attendez une équipe assez nombreuse?

Florence Abadie : Tout à fait. On attend une équipe d'environ200 techniciens avec quatre comédiens et elle engage une centaine de figurants sur place.

FBA : Et on peut voir ce tournage ou il va être complètement bouclé, comme c'est le cas parfois? Est-ce qu'on le voit déjà d'ailleurs dans la ville?

Florence Abadie : Alors on a en fait très peu de jours de tournage, il y a trois jours de tournage, mais qui s'étalent sur un long temps de préparation du 29 août au 2 octobre. Et donc c'est vrai qu'on pourra apercevoir des choses. Mais c'est assez court en fait. Les lieux de tournage se dérouleront sur le quai Saint-Louis, avec l'Étoile du Roi notamment. Et puis sur le manoir Jacques-Cartier. Là, ce ne sera pas possible de le voir puisque ce sera à l'intérieur. Et enfin, sur la piscine de Bon-Secours, il sera organisé une tempête avec une chaloupe, donc ça sera assez amusant.

FBA : Et le décor? On a reproduit des remparts de Saint-Malo...

Florence Abadie : En fait, sur le quai Saint-Louis, ils sont obligés de reproduire les remparts de Saint-Malo en forme de L pour éviter d'avoir la vue sur la route qui est entre les quais et les remparts. Donc les remparts seront bien là. Mais il y aura d'autres remparts entre la route et les quais.

FBA : Cela occasion des gènes pour les riverains, avec des routes barrées, des parkings fermés?

Florence Abadie : Alors c'est vrai que l'on est obligé de monopoliser une partie de la circulation au niveau des quais Saint-Louis, ce sera une circulation alternée qui engendre un ralentissement de la circulation. Mais je trouve que les Malouins font preuve de beaucoup de bienveillance parce que on se rend compte quand même que les tournages apportent beaucoup à la ville de Saint-Malo en terme de retombées économiques.

FBA : Précisément, vous les avez chiffrées déjà, ces retombées économiques?

Florence Abadie : Oui. Alors, c'est vrai que pour ce tournage ci, on a environ 600 000 € de dépenses qui sont faites sur Saint-Malo et les alentours. Entre les hôtels, les restaurants, les frais externes, les frais techniques et puis l'embauche des figurants locaux. Et c'est vrai que pour les Malouins, c'est toujours une expérience intéressante de jouer un figurant une fois dans sa vie c'est sympathique. Il y a beaucoup de volontaires en tout cas.

FBA : Une partie de cet argent revient directement à la mairie de Saint-Malo?

Florence Abadie : En fait, quand un tournage utilise l'espace public ou utilise des techniciens de la ville pour déménager des équipements tels que les candélabres, il y a une indemnité qui est versée à la Ville, effectivement. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le plus important. C'est vraiment pour les restaurateurs, les hôteliers et également pour les parkings qu'il a le plus de dédommagement.

FBA : Ce n'est pas le premier tournage qui se déroule à Saint-Malo. Ces derniers mois, il y a eu une série pour Netflix et aussi le film "Les trois mousquetaires". C'est une nouvelle vocation pour la ville d'accueillir autant de tournages?

Florence Abadie : C'est vrai que Saint-Malo est en train de devenir la nouvelle étoile du 7ème art. On a accueilli depuis 2020 quelques tournages et le professionnalisme de l'équipe de la Ville qui s'occupe des tournages a, je pense, fait parler d'elle. Du coup, on est plus sollicités qu'auparavant. En fait Saint-Malo est une terre d'accueil pour tous. Que vous soyez une association, une entreprise, un groupe de particuliers et que vous portiez des projets créatifs et innovants, nous sommes toujours heureux d'accueillir tout le monde. Mais le cinéma a une connotation particulière et c'est vrai que du coup, le fait de recevoir des personnalités tel que Michael Douglas, ça fait toujours plaisir aux Malouins.

FBA : Vous avez donc mis des moyens humains pour attirer et pour bien accueillir ces tournages?

Florence Abadie : C'est ça. L'équipe qui s'occupe de l'occupation du domaine public s'est vraiment démenée par elle même. Ils ont donné beaucoup d'eux, ils ont fait beaucoup d'efforts et ils ont été réactifs. C'est-à-dire que quand on leur demande des choses, ils répondent rapidement. Et ça a plu aux organisateurs de films. Et puis il y a beaucoup de bouche à oreille si vous voulez, dans ce domaine.

FBA : Est-ce qu'il y a déjà des contacts pour d'autres tournages à Saint-Malo?

Florence Abadie : Oui, tout à fait. Mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est secret. Ce n'est pas confirmé, mais ça continue. On a des demandes qui sont en cours mais rien n'est sûr.