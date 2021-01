Saint-Malo : l'écrivain Michel le Bris, fondateur du festival Etonnants Voyageurs, est décédé

L'écrivain, essayiste et fondateur en 1990 du festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo, Michel le Bris, est décédé ce samedi 30 janvier 2021. ll s'est éteint à l'âge de 76 ans à son domicile de Janzé en Ille et Vilaine. Amoureux de la Bretagne, des voyages, de la littérature, de la culture et de l'ouverture au monde, ils sont nombreux ce samedi à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

