Saint-Malo : la bande dessinée vous donne rendez-vous à Quai des Bulles

Saint-Malo, France

Saint-Malo, sa Route du Rhum, ses Etonnants Voyageurs et son festival de bande dessinée Quai des Bulles. La manifestation, 39è édition, ouvre ses portes ce vendredi 25 octobre et va durer jusqu'à dimanche 27 octobre au palais du grand large à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 600 auteurs, scénaristes et dessinateurs, seront présents tout le week-end. Au programme des expositions, des rencontres, un concert dessiné et des dédicaces qui ne sont pas organisées par le festival mais par les éditeurs.

Apprendre en s'amusant

Parmi les invités d'honneur de cette 39è édition l'auteure Marion Montaigne. C'est elle qui a réalisé l'affiche cette année et sera l'objet d'une masterclass dimanche à 11h30. A travers des BD comme "Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même)" ou encore "Dans la combi de Thomas Pesquet", Marion Montaigne décloisonne et vulgarise avec humour la connaissance scientifique.

L'affiche de Quai des Bulles 2019 dessinée par Marion Montaigne - Quai des Bulles - DR

"Imbattable", le super-héros

Pascal Jousselin est le créateur de la BD "Imbattable" un super-héros hilarant qui porte secours à la veuve et l'orphelin et qui a le pouvoir de passer d'une case à l'autre. Une exposition lui est consacrée à la grande passerelle, la médiathèque de Saint-Malo, et l'auteur, qui vit et travaille à Rennes, sera dans la cité corsaire durant tout le festival.

La BD "Imbattable" de Pascal Jousselin (Dupuis) - DR

La BD d'actualité

La bande dessinée d'actualité est devenue une création à part entière au sein du 9ème art. Ce qui explique la présence, aux côtés des professionnels de la BD, du juge anti-terroriste Marc Trévidic. Il vient parler de sa bande dessinée "Compte à rebours", une fiction autour d'une attaque terroriste au Louvre. La journaliste Inès Léraud et le dessinateur Pierre Van Hove seront à Saint-Malo pour "Algues vertes, l'histoire interdite", une enquête sur une catastrophe écologique bien connue en Bretagne.

