C'est l'un des festivals phares de la bande dessinée, la 41è édition de Quai des Bulles se déroule du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre dans plusieurs lieux de Saint-Malo, le palais du grand large, la grande passerelle, le quai de Saint-Malo pour le salon du livre sans oublier les cafés BD, diverses animations et expositions en ville. 700 auteurs et autrices sont annoncé.e.s cette année. Plusieurs expositions sont programmées, notamment autour de l'américain Derf Backderf ou encore avec la série 'Dans la tête de Sherlock Holmes" de Benoît Dahan et Cyril Liéron. En extérieur, plusieurs expositions urbaines sont à découvrir comme le "Corto Maltese" de Ruben Pellejero et Juan Diaz Canales ou encore "Monsieur Tendre" de Gégé. Six prix littéraires sont décernés au cours du festival.

Une programmation jeunesse

Le festival a décidé cette année de laisser une place importante à la jeunesse avec une journée scolaire ce vendredi. Du côté des expositions, une immersion dans la série "Les Profs" avec l'auteur Pierre Tranchand est programmée. L’exposition "La Nuit Tombe Vite" aborde le cyberharcèlement, via des illustrations et une histoire réalisée par l’autrice néerlandaise Aimée de Jongh. Les aventures de la pétillante Billie Bang Bang s’affichent dans la cité corsaire. Un spectacle tout public autour du conte de Grimm "le petit tailleur" est proposé comme "Le Freaks Show", un spectacle interactif, tout public, à partir de 6 ans.

Des auteurs rémunérés

Le festival Quai des Bulles fait partie des dix festivals de BD à expérimenter l’instauration d’une rémunération des auteurs de bande dessinée pour leurs actes de création réalisés en participant à des dédicaces. L'an dernier, en 2021, le festival avait réuni sur quatre jours 40.000 visiteurs. En raison de la route du Rhum, il ne se déroule pas cette année au moment des vacances scolaires de la Toussaint.

