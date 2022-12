Saint-Malo : la patinoire maintenue au marché de Noël, les écologistes protestent

Le marché de Noël de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a ouvert ses portes vendredi 2 décembre sur l'esplanade Saint-Vincent. Près des chalets, la patinoire est maintenue pour la 8è année mais le bureau EELV du pays de Saint-Malo ne comprend pas cette décision alors qu'à Rennes, située à 70 kilomètres dans le même département, une telle structure a été abandonnée en 2019. Les écologistes dénoncent une animation à forte consommation énergétique en contradiction, selon eux, avec la lutte contre le dérèglement climatique et la sobriété prônée par le gouvernement "on demande aux Français de faire des efforts, on sait que les collectivités territoriales subissent une hausse importante des coûts de l'énergie et on nous parle peut-être de coupures ciblées cet hiver" détaille Romain Poujol. EELV met en avant l'entrée payante pour la patinoire alors que l'accès au marché de Noël est gratuit.

Une patinoire plus vertueuse

L'exploitant, Morgan Hector, défend sa patinoire de 520 mètres carrés. D'abord, cette année, elle n'ouvre que quatre semaines au lieu de cinq auparavant avec un nouveau système de froid qui permet de diminuer la consommation électrique de 15%. Une solution innovante est proposée par la société Lhyfe, entreprise nantaise fournisseur d'hydrogène gène, à partir justement d'hydrogène "on a commencé à l'utiliser pour la grande roue lors de la Route du Rhum" explique Morgan Hector "cette solution va permettre 25% d'apport énergétique par le biais de cette molécule chargée en énergie, la molécule étant fabriquée à partir d'un procédé d'électrolyse de l'eau. C'est une énergie 100% renouvelable".

La patinoire est ouverte tous les jours au pied des remparts de Saint-Malo. L'entrée est de 9 euros (adultes), 7 euros (enfants) et 6 euros (comités d'entreprises). Durant les vacances scolaires, on peut s'y rendre de 10h à minuit.