Saint-Malo : le port s'illumine tous les soirs pour la Route du Rhum

Que la fête commence et elle aura lieu nuit et jour à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour le départ de la Route du Rhum. Alors que les 138 bateaux de la transat en solitaire ont pris place dans le port et que le village vient d'ouvrir, la société Spectaculaires, dont le siège est située à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine), a réalisé une mise en lumière des bassins, de la flèche de la cathédrale, mais aussi une scénographie sur les remparts de la cité corsaire. La première avait lieu ce mardi 25 octobre.

"On a besoin de rêver"

Habituée des mises en lumière poétiques, ludiques et inventives de cathédrales, de mairies ou de monuments historiques en France et dans le monde, la société Spectaculaires adapte cette fois-ci son esprit créatif à l'une des plus grandes courses à la voile. Comme lors de l'édition de 2018, elle propose tout un jeu de lumière autour des bateaux installés le long des pontons du bassin Vauban. Sur les remparts, des projections vont retracer les grandes heures de la Route du Rhum depuis sa création en 1978. Nouveauté pour cette édition 2022, la flèche de la cathédrale de Saint-Malo va aussi changer de couleur en fonction du vent "quand le vent est au nord, il y aura une couleur bleue sur la flèche, quand le vent sera au sud ce sera rouge, vert pour l'est et soleil couchant pour l'ouest" explique Benoit Quéro fondateur et directeur de Spectaculaires "c'est un élément de communication à partager avec tout le monde. On a aussi besoin de couleur dans cette période, on a besoin de rêver un peu".

Une scénographie sur les remparts de Saint-Malo © Radio France - Loïck Guellec

Des créations ludiques près des remparts © Radio France - Loïck Guellec

Econome en énergie

Benoit Quéro précise que cette mise en lumière est économe en énergie "on a fait très attention à rester dans une consommation énergétique tout à fait raisonnable. C'est notre crédo depuis plus de 10 ans et on continue à l'incarner ici".