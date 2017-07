Saint-Malo : les professionnels du tourisme confiants pour l'été

A quelques jours du coup d'envoi de la saison estivale, les professionnels du tourisme du pays de Saint-Malo ne cachent pas un certain optimisme. Les réservations sont plutôt bonnes en ce début juillet.

Le coup d'envoi de la saison touristique sera donné le week-end prochain avec le début des vacances scolaires. Mais d'ores et déjà les professionnels du tourisme sont plutôt confiants en Bretagne. La Bretagne reste une destination phare pour les français et elle est appréciée par les Britanniques, les Allemands ou encore les Néerlandais.

Indicateurs encourageants

A Saint-Malo, on espère bénéficier d'un effet TGV avec la cité corsaire désormais à 2H14 de Paris. Et puis, la Bretagne est une nouvelle fois la destination préférée des français ex aequo avec Provence-Alpes-Côte d'Azur selon une enquête réalisée par Toluna pour le comité régional de tourisme de Bretagne. Dans les campings, les réservations sont bonnes pour le mois d'août; il reste des places en revanche pour juillet précise Gaël du Jonchay, président du syndicat de l'hôtellerie de plein air en Ille-et-Vilaine. Du côté de la cinquantaine d'hôtels que compte Saint-Malo là aussi les réservations s'annoncent encourageantes estime Oscar Legendre, président de l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière, l'UMIH, du pays de Saint-Malo.

La météo cette grande inconnue

La météo est bien sûr un élément important pour la fréquentation touristique cet été, même s'il n'est pas déterminant en Bretagne car les visiteurs mettent en avant de nombreux critères dans leur choix de la région comme destination de vacances notamment les tarifs, l'accueil, les festivals, le patrimoine ou les randonnées. Mais un été radieux avec beaucoup de soleil permettrait sans doute de faire de cette saison un très bon cru après un été 2016 décevant sur le plan de la fréquentation.