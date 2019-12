Saint-Malo : on recherche bébés jumeaux ou triplés pour une série télé avec Cécile Bois, de "Candice Renoir"

Une série TV avec Cécile Bois, l'héroïne de "Candice Renoir", sera tournée en début d'année prochaine à Saint-Malo et sa région. La production est à la recherche de bébés jumeaux et triplés.

Une série TV pour TF1 sera tournée entre février et mai 2020 à Saint-Malo et sa région avec Cécile Bois l'héroïne de "Candine Renoir". La production est à la recherche de bébés jumeaux ou triplés, filles ou garçons âgés de 9 à 12 mois au moment du tournage soit nés entre février et mai 2019. Ce film de télévision est adapté de la série anglaise "Keeping Faith" . Réalisée par Julien Colonna et produite par Quad Drama, cette nouvelle série de TF1 (6 X 52 minutes) fait appel à de nombreux enfants dans des conditions de tournage déterminées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Une rémunération est prévue.

Tous les contacts sont à retrouver sur le site www.tournagesbretagne.com ou la page facebook (www.facebook.com/AccueildesTournagesenBretagne/)