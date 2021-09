Saint-Malo : un studio d'animation réalise la série Idéfix

Le chien blanc Idéfix quitte le papier glacé pour le petit écran. Depuis le 28 août, la série à son nom est diffusée sur France 4. Lutèce, 52 avant J.C. Idéfix et ses amis animaux luttent contre une bande d'animaux romains pour protéger leur ville. Deux ans plus tard, Idéfix rencontre Astérix et Obélix. Les personnages d'Uderzo et Goscinny ont entièrement pris vie à Saint-Malo, dans le studio o2o. Ce projet colossal a bouleversé l'entreprise malouine.

À l'été 2019, l'entreprise propose des essais aux producteurs de la série. Quatre mois plus tard, le studio o2o commence à réaliser les premiers épisodes. Entre temps, l'équipe a dû déménager dans un local trois fois plus grand et embaucher jusqu'à 80 personnes. "Pour nous c'est quelque chose d'énorme. Le challenge et le budget prévu nous ont permis de concrétiser la série. On a pu faire venir des talents !" se réjouit Christophe Caous, le directeur de studio o2o.

130 personnages, 900 accessoires, une ville entière à animer

Le projet a coûté 4 millions d'euros, c'est le plus gros budget jamais alloué à l'entreprise malouine. Les employés ont tout animé, les 130 personnages, la ville où se déroule l'action. Nicolas participe à la série depuis le début. "On a reproduit Lutèce à taille réelle sans compter les décors intérieurs. Nous avons aussi animé les 900 accessoires comme une charrette, un seau. C'est vraiment un projet pharaonique".

Au plus fort de la production, les 80 sièges étaient occupés. © Radio France - Lucie Amadieu

Après trois ans de travail, le projet se termine à la fin du mois de septembre. Il reste 6 épisodes sur les 52 commandés à animer. Chaque épisode dure 11 minutes. Devant son ordinateur, Éva peaufine les derniers détails. "On est tous assez fier de la qualité qu'on a rendu. Pour de la série télé, c'est franchement sympa donc on espère que ça va apporter pleins de choses au studio par la suite." Le studio o2o est déjà en discussion pour d'autres projets, comme un film, une série télé, et même des jeux vidéos.