Saint-Malo : un "escape game" pour trouver le trésor de Surcouf

Une idée de sortie originale et instructive : un "escape game" à Saint Malo, sur le thème de Surcouf, le célèbre corsaire. Il a ouvert il y a deux mois seulement. Le concept : résoudre une énigme et sortir dans le temps impartit. Une vraie plongée en 1827 dans le bureau du Malouin.

Dès l'entrée, on y est. Des vieux grimoires, des coffres, un grand bureau. Et là, posé sur le bureau, une lettre et une plume posées en évidence. "L'énigme que contient cette lettre reste toujours non élucidée, près de deux siècles après" précise la voix off menaçante. A nous de la résoudre pour trouver le trésor de Surcouf. On a une heure. Sinon, un baril de poudre explose...

Heureusement, mes coéquipiers sont expérimentés. Aurélien, Thomas, Julie et Marie sont à leur quinzième escape game. "On communique et on pose tous les indices sur la table !" commande Thomas. C'est parti pour une heure de recherche, d'énigme et de messages codés. En bon marin, Surcouf nous a laissé une carte des côtes bretonnes, avec un code à trouver : "le code est à 4,5 miles nautiques entre la pointe du Groin et la grande île de Chausey" lit Marie.

Messages codés, énigmes, puzzles, il y en a pour tous les goûts et l'heure est bien remplie ! © Radio France - Théo Hetsch

Et toute la pièce sert de terrain de jeu. Julie trouve un clou dans le parquet avec un indice. On fouille l'étagère, on cherche dans les vieux grimoires du corsaire. Des messages codées, des énigmes, des puzzles, il y en a pour tous les goûts. Pendant ce temps, les filles scrutent l'arbre généalogique de Surcouf au mur, à la recherche d'un de ces aïeux. "Pierre, François, Hubert", murmurent-elles en parcourant le bel arbre généalogique.

L'heure tourne, dur de rester concentré sans se précipiter. Un mélange de Fort Boyard et Da Vinci code, version malouine. Et finalement, à 7 minutes de la fin, c'est la délivrance : "Oh une trappe" s'écrit Marie, "et le trésor !".

Un jeu qui a bien convaincu les 4 amis : "la décoration est très bien faîte" s'accordent-ils tous à dire, "c'est très immersif, et puis l'histoire est bien adaptée au lieu". "Ça pourrait être le vrai bureau de Surcouf" s'écrit Thomas".

Benoit Laude, le concepteur du jeu, est un vrai descendant de Surcouf, de la septième génération © Radio France - Théo Hetsch

Pour l'immersion, Benoit Laude a un avantage. Il est un vrai descendant de Surcouf : "je suis son descendant à la septième génération", explique-t-il avec un brin de fierté, "Surcouf était l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, Henri Fournel".

Mais s'il a trouvé un trésor, il le garde bien pour lui. Désolé vous ne partirez pas les poches pleines de pièces d'or. Ça vous coûtera même quelques euros (pas des pièces d'or quand même...). Entre 17 et 25 euros par personne selon le nombre de participants. C'est ouvert tous les jours, de 10h à 22h, sur réservation.