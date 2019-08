Saint Marcel, Morbihan, le musée de la Résistance bretonne en rénovation

Saint-Marcel, Morbihan, France

Le travail de réflexion a débuté il y a plus de 5 ans. Le musée de la Résistance de Saint Marcel ne répondait plus vraiment aux exigences d'un musée digne de ce nom. Depuis son ouverture en 1984 il a reçu plus d'1 million de visiteurs. Maintenant le temps des travaux et de la rénovation est venu. Mais avant le gros oeuvre, si l'on peut dire, c'est un travail minutieux qui se termine. L'inventaire de toutes les pièces contenues dans le musée, dans les salles d'exposition et les réserves. Il y a peut être 12 000 objets dans le musée. Les objets présentés, des véhicules d'époque en passant par une impressionnante collections d'armes, uniformes et objets divers, sont répertoriés depuis près de 2 ans. Un travail de fourmi avant le déménagement, qui va durer 2 mois.

Tout est précieusement nettoyé avant d'être emballé et stocké © Radio France - François Rivaud

Il a fallu vider des placards au contenu "hétéroclite", dit Clémence, assistance de conservation, qui réalise avec sa collègue Marie cet inventaire.

Vider les placards, identifier et répertorier chaque objet © Radio France - François Rivaud

Le projet de rénovation du musée de la Résistance se monte à 4 millions d'euros. Il y a bien sûr des subventions publiques, de l'Etât, des collectivités locales. Une souscription auprès des particuliers est également lancée.

Un appel au mécénat est lancé pour soutenir la rénovation du musée © Radio France - François Rivaud

Le nouveau musée de la Résistance à Saint Marcel s'étendra sur 2 000 mètres carrés, dont un millier pour les expositions permanentes. Il y aura des salles d'expositions temporaires et 1 auditorium.