Saint-Martin-de-Boscherville : pour Pâques, une chasse aux œufs dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges

Pour pouvoir récupérer les œufs dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville, les enfants devaient répondre à six énigmes dissimulées dans les plus 400 m² de jardins. "C'est une bonne occasion de découvrir un lieu exceptionnel. J'étais déjà venu à titre personnel, mais là je suis venu avec toute la famille", raconte Kamel.

Découvrir le patrimoine

Six énigmes pour six œufs en plastique. "J'en ai déjà cinq, il m'en manque un", raconte tout sourire la petite Nora, 4 ans. Elle est venue avec sa maman Delphine. "On n'est pas enfermé dans la maison c'est super sympa. Nous on habite en ville à Rouen, on n'a pas de jardins, c'est pour ça qu'on est venu ici. En plus, le temps est avec nous, c'est génial", explique-t-elle.

De son côté Dominique se prête au jeu. Il est venu avec ses enfants et petits-enfants. "D'habitude on fait ça dans le jardin, on cache les chocolats, c'est une tradition. Là ça change, c'est la première fois que je viens, le site a l'air très agréable", observe-t-il. "On a une vue sur toute l'abbaye, le labyrinthe où tout le monde se perd. On a commencé la chasse ce matin et on poursuivra toute la semaine. On est des gourmands", sourit de son côté Anastasie.

Le département de la Seine-Maritime a mis en place cette chasse dans les jardins pour la deuxième fois. "Ici à Saint-Georges, c'était pour nous une bonne occasion de pouvoir faire découvrir différemment le jardins pour les gens qui ne sont pas habitués aux visites traditionnelles de lieux patrimoniaux, ça permet de créer une autre expérience de visite", conclut Alexandra Ferreri, chargée d'évènementielle au département.

Et la récompense ultime : une fois les six énigmes résolues, les six œufs en plastique dans la poche, un sachet de chocolats était offert aux enfants.