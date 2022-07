Saint-Maxire se prépare à retrouver sa Fête des bateaux fleuris

Après trois ans d'absence à cause du Covid-19, c'est le retour de la fête des bateaux fleuris à Saint-Maxire ce dimanche 31 juillet. Au moins 7000 spectateurs attendus sur les bords de Sèvre pour profiter de l'évènement. C'est la 70e édition sur 80 ans d'existence. "Ça manquait. La dernière c'était il y a trois ans. Je pense qu'il y aura du monde, tout le monde attend ça", lance Philippe Goulard, 1er adjoint au maire de Saint-Maxire.

C'est une fête populaire, une kermesse que les gens apprécient

La fête des bateaux fleuris a été créée en 1942 par un instituteur "pour récolter des fonds et envoyer des colis de nourriture aux prisonniers saint-maxirais qui étaient en Allemagne", raconte Didier Doreau, le président du comité des fêtes. L'idée a ensuite été reprise en 1950 et c'est comme ça que la fête a continué. "C'est une fête populaire, une kermesse que les gens apprécient. On a un site très agréable, bucolique, ombragé entre deux bras de rivière", poursuit-il.

Le thème des neuf bateaux pour cette édition 2022, c'est l'anniversaire des 70 ans. Chaque création est une reproduction d'un bateau d'une des périodes de l'histoire des bateaux fleuris. Avec un sacré défi. Le comité des fêtes a repris l'un des tous premiers bateaux créés en 1942 "en respectant les matières utilisées à l'époque. Il n'y avait pas de papier crépon donc ils faisaient ça avec du tissu, du bois et beaucoup de végétaux", indique Didier Doreau.

10.000 à 15.000 fleurs par bateau

Un bateau "classique" demande cinq à six mois de fabrication. "Il y a la structure et les fleurs, en moyenne 10.000 à 15.000 fleurs par bateau donc ça représente beaucoup de travail. Quelqu'un qui est très habitué, il lui faut environ 4 mn pour une fleur donc vous imaginez", explique le président du comité des fêtes.

Impossible de jeter un œil aux réalisations de cette année. "Il faut laisser la surprise totale pour le public", insiste Didier Doreau. Et attendre le défilé de dimanche. Un premier à 16 heures, un autre à 22 heures avec les bateaux illuminés. Entre les deux des animations et des concerts avec en tête d'affiche Emile & Images, le célèbre groupe des années 80. Un feu d'artifice est également programmé.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour réserver ses billets, c'est ici. Le tarif est de 10 euros pour les adultes. Il y aura aussi une billetterie sur place.