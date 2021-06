Saint-Nazaire : baignade surveillée sur 6 plages cet été

Du samedi 26 juin au samedi 29 août, la baignade sera surveillée sur six plages à Saint-Nazaire. Près de 50 nageurs-sauveteurs sont mobilisés.

Une baignade surveillée sur six plages à Saint-Nazaire cet été. Dès ce samedi 26 juin, les plages de Villès Martin, Porcé, la Courance, Monsieur Hulot, les Jaunais et la Grande plage seront surveillées. Une surveillance dès 11 heures le week-end (11h30 la semaine) et jusqu'à 19 heures. Pour la Grande plage de Saint-Nazaire, les horaires sont différents : de 10 heures à 20 heures tous les jours.

Six postes de secours

Au total, ce sont 47 nageurs-sauveteurs qui sont mobilisés sur les six postes de secours afin d'assurer des missions de surveillance et pour sécuriser la baignade des vacanciers.