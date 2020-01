Saint-Nazaire décroche le label Ville d'art et d'histoire

Après un grand oral le 4 décembre dernier, Saint-Nazaire obtient le label de "Ville d'art et d'histoire". Le Ministre de la Culture Franck Riester l'a décerné officiellement ce mardi. Cette reconnaissance va permettre à la ville de mettre encore plus en valeur son patrimoine de la Reconstruction.

Saint-Nazaire, France

L'obtention de ce label est le fruit d'un long travail des services municipaux qui pendant près de deux ans ont fait l'inventaire d'un patrimoine souvent méconnu, très marqué par la période de la Reconstruction après la seconde guerre mondiale.

Lors de son audition au Ministère de la Culture en décembre, David Samzun, le maire, avait souligné les atouts de la cité portuaire : "l’intérêt historique majeur de ses chantiers navals crées il y a 150 ans et qui produisent les plus grands et les plus innovants paquebots du monde, mais aussi l’intérêt de son industrie aéronautique presque centenaire, de son architecture de Reconstruction, de son littoral balnéaire et préservé et de la Brière, parc régional depuis 50 ans"

« Notre ville est belle, atypique et originale »

Pour le maire, David Samzun le regard sur la ville a beaucoup changé

Cette reconnaissance de l’État est la confirmation attendue d’un changement radical de regard sur notre ville. Saint-Nazaire a subi les rudes assauts de l’Histoire, mais elle est pour autant digne d’intérêt. Notre ville est belle, atypique et originale. Elle a su préserver son identité, aussi bien matérielle qu’immatérielle". David Samzun maire de Saint-Nazaire

Ce label valable dix ans, devrait permettre à Saint-Nazaire de rayonner au-delà des frontières nationales. Il impose quelques obligations comme l'ouverture d'un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine , le recrutement d'un animateur du patrimoine.