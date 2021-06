Saint-Nazaire : deux rendez-vous pour la fête de la musique au lieu de la soixantaine prévue

C'est une conséquence des contraintes sanitaires : la fête de la musique n'aura pas lieu dans les conditions habituelles le 21 juin à Saint-Nazaire comme partout en France. Sur la soixantaine d'initiatives prévues, seuls deux rendez-vous de 300 et 200 places sont maintenus.

Sur décision gouvernementale, les regroupements spontanés dans la rue, les concerts dans les bars et dans les restaurants sont interdits le 21 juin pour la fête de la musique, en raison de la situation sanitaire. La Ville de Saint-Nazaire a toutefois décidé de maintenir deux rendez-vous pour célébrer l'événement qui marque le début de l'été. Une soixantaine d'initiatives étaient prévues.

Des concerts sont programmés par les Escales sur le toit de la base sous-marine et dans le jardin des plantes. La jauge est de 300 personnes assises sur le toit de la base et 200 dans le jardin. La programmation sera dévoilée prochainement. Quatre à cinq groupes vont se succéder sur chaque lieu. Les concerts démarreront entre 17 et 18 heures pour s'achever à 22 heures. L'accès se fait sans réservation; le pass sanitaire n'est pas exigé car la jauge est inférieure à 1 000 personnes.

Pas de fanfares à Pornichet les vendredis

A Pornichet, les déambulations en fanfares qui étaient prévues les trois prochains vendredis de juin sont annulées en raison du dernier arrêté préfectoral qui interdit l'organisation de manifestations à caractère musical sur le domaine public jusqu'au 30 juin. Elles seront reportées cet été si le protocole sanitaire le permet. Dans un communiqué, la Municipalité explique qu' "elle souhaitait à travers cette initiative soutenir ses commerce et offrir une respiration festive à ses habitants. Cette décision est regrettable, d’autant plus que la formule déambulatoire permettait de mieux gérer les éventuels attroupements. Cependant, l’exposition photo sur le front de mer et les parcours colorés sont maintenus pour lancer la saison estivale