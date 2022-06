Saint-Nazaire : Dictionnaire insolite des paquebots, la petite histoire dans la grande

Elle passe son temps à parler de bateaux et de construction navale, Véronique Couzinou journaliste pour le magazine "Le Marin" à Saint-Nazaire depuis 2014 vient de sortir un ouvrage : "Dictionnaire insolite des paquebots" aux éditions Cosmopole. "Il y a suffisamment d'albums et d'encyclopédies sur les paquebots les plus célèbres donc pas question d'en rajouter". D'entrée, Véronique Couzinou donne le ton. "Il s'agit plutôt à travers un dictionnaire de raconter la petite histoire dans la grande".

Par exemple ? A la lettre T comme Titanic. "Inutile de raconter ici l'histoire et le terrible naufrage de ce paquebot dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 que tout le monde connaît" écrit-elle. Véronique Couzinou nous renvoie donc à la page L comme Laroche. Joseph Laroche, seul passager noir à bord. Ou encore à la lettre N comme Navratil. Les frères Navratil, ces deux petits français, rescapés du naufrage.

Un hommage pour nous Nazairien, constructeurs de navire" - Jean-Yves Jaouen, directeur des opérations Chantiers de l'Atlantique

Un Dictionnaire pour retracer 160 ans de voyage, de construction navale mais aussi de conflits ou encore de migrations. L'auteure dans son Dictionnaire parle des paquebots à travers les militaires, les clandestins, mais aussi les personnalités : Picasso et son tableau Guernica envoyé à New York à bord du Normandie, Charlie Chaplin sur le Queen Elizabeth en escale à Cherbourg en 1952. "J'ai feuilleté le dictionnaire, et je suis tombé des nues quand j'ai vu qu'il y avait un lien entre les paquebots et Buffalo Bill!" s'exclame Jean-Yves Jaouen, directeur des opérations aux Chantiers de l'Atlantique. "Ce livre est aussi un grand hommage pour nous Nazairiens, constructeurs de navire. Il y a le passé, le présent mais aussi l'avenir. Il est question par exemple à la lettre V de nos voiles pour les paquebots du futur".

"Dictionnaire insolite des paquebots" de Véronique Couzinou en librairie depuis le 3 juin © Radio France - Hélène Roussel

La genèse

D'ailleurs à la lettre P comme pollution, l'auteure renvoie à W comme World Europa, premier paquebot au gaz naturel construit en France et qui sortira des Chantiers à l'automne. Un parti pris assumé. "Ce n'est pas un plaidoyer pour ou contre les croisières de masse. Rappelons-nous seulement que c'est bien parce que les Chantiers construisent des paquebots depuis 160 ans qu'ils peuvent aujourd'hui imaginer les sous-stations pour les éoliennes en mer". Un Dictionnaire truffé d'anecdotes techniques et historiques, "qui n'est pas un livre sur les Chantiers de l'Atlantique" précise l'auteure dans un sourire, même si évidemment, ils sont très présents. D'ailleurs, Véronique Couzinou confirme : "c'est bien en voyant travailler ces hommes et ces femmes au cours de mes reportages que j'ai eu l'idée de ce Dictionnaire. Les salariés des Chantiers, quelque part, sont à la genèse de ce projet".