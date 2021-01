Saint-Nazaire : l'usine élévatoire inscrite aux Monuments Historiques

Le Préfet de la région des Pays de la Loire Didier Martin vient d'annoncer l'inscription de l'usine élévatoire de Saint-Nazaire aux Monuments Historiques. Unique en France, installée dans le quartier du Petit Maroc, repérable à sa grande cheminée, l'usine a été construite en 1909, dans la continuité de l'usine d'électricité (construction 1904-1907) qui fournissait l’éclairage de l’avant-port et de l’écluse jusqu'en 1913. Elle fait partie du rare patrimoine nazairien témoin des grands travaux du début du 20e siècle et qui n’a pas été détruit lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ce bâtiment abritait un système de pompage des eaux des bassins à flots de Saint-Nazaire permettant de garantir un niveau d'eau constant. L'usine élévatoire a fonctionné jusqu'en 1993. Elle a ensuite été remplacée par une station de pompage automatisée, située à l'entrée est des bassins.

Restauré, le bâtiment va accueillir du public

Cette inscription aux Monuments Historiques va permettre au bâtiment de bénéficier d'un statut particulier de protection permettant d'assurer sa mise en valeur, sa restauration et son ouverture au public dans une démarche de sauvegarde du patrimoine. Depuis plusieurs années, le Grand port et la Ville de Saint-Nazaire travaillent sur un projet de reconversion du lieu, dans le respect de son architecture et de sa mémoire. Une brasserie et un hôtel pourraient s'y installer. En 2019, Nantes Saint-Nazaire Port, le projet porté par le restaurateur et brasseur Les Brassés et l'hôtelier Sōzō a été sélectionné pour redonner vie à ce site emblématique.