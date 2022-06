Saint-Nazaire : la fête de la musique comme au bon vieux temps

En jean-basket, il répète avec sa guitare dans son salon. "Les travaux pour mon studio ont pris un peu de retard" confie l'auteur-compositeur et interprète, en souriant. Erikel a 49 ans, il est arrivé de la région parisienne avec sa compagne et leurs deux enfants à Saint-Nazaire il y a tout juste un an. "L'accueil est vraiment chouette, j'ai pu faire quelques dates déjà mais la Fête de la musique, c'est une très belle opportunité pour moi de m'ancrer dans le paysage local et sonore".

Entre le rock, le folk, et des textes intimes

Erikel, a sorti son 4ème album en mai dernier, Aqua Vivre, qu'il jouera donc ce mardi 21 juin pour les 40 ans de la Fête de la musique sur la scène des Escales, rue de la Paix à partir de 22 heures. "C'est la fête aussi pour nous les artistes après avoir été privés de scènes pendant 2 ans. Le Covid, c'était une période dure et triste. Là, c'est comme une renaissance". Un album écrit à Montreuil en banlieue parisienne mais "prémonitoire" car c'est un disque qui parle d'eau et d'océan avant même de "savoir qu'on allait vivre en bord de mer".

Ecouter Erikel avec un extrait de son dernier album la chanson "Cap Fréhel" Copier

Une Fête de la musique cette année, comme avant le Covid. A Saint-Nazaire, une soixantaine de concerts et de spectacles vont se dérouler sur les 4 scènes extérieures et officielles de la Ville et du VIP : devant l'hôtel de ville, place de l'Amérique latine, rue de la Paix et Fontaine République près du café Kiosque. Il y aura aussi de la danse Alvéole 12 et une vingtaine d'initiatives privées sans parler de l'esplanade Hulot à Saint-Marc-sur-Mer.

Coup d'envoi des festivités : 18 heures

Erikel en concert rue de la Paix à 22 heures