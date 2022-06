A partir du 27 juin et jusqu'au 2 octobre, le Département remet en route sa navette gratuite entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin pour ceux qui veulent passer la Loire à vélo. Tous les jours jusqu'au 4 septembre, puis le week-end jusqu'au 2 octobre.

Saint-Nazaire : la navette vélo et gratuite pour traverser la Loire de nouveau sur le pont

Faciliter le passage du pont de Saint-Nazaire et la connexion aux itinéraires cyclables des deux côtés de la Loire, que ce soit La Loire à vélo, la Vélodyssée ou Vélocéan. Voilà l'objectif de cette navette gratuite pour les vélos mise en place par le Département de la Loire-Atlantique ce lundi 27 juin jusqu'au 2 octobre. Elle fonctionne tous les jours sauf à partir du 4 septembre, où elle se poursuivra mais seulement le week-end avec un départ toutes les heures, et même toutes les demi-heures entre le 11 juillet et le 15 aoùt.

Sur cette navette, une remorque est disponible pour charger les vélos. Attention tandem et cargocycles ne sont pas pris en charge, en revanche les bagages, les sièges enfant et les remorques sont les bienvenus.

Saint-Nazaire, boulevard des Apprentis et Saint-Brévin, place Bougainville : toutes les heures de 9h à 18h30, avec 9 allers-retours quotidiens. Avec 19 allers-retours quotidiens entre le 11 juillet et le 15 aoùt, soit une navette toutes les 30 minutes.