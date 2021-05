Saint-Nazaire : la Ville demande "la libération" du Théâtre

"Culture bafouée, Théâtre réquisitionné", ""Chomeuses go on", ces deux banderoles sont accrochées sur l'une des parois extérieures du Théâtre Simone Veil de Saint-nazaire. Depuis près de deux mois, un collectif de professionnels du monde culturel occupe le hall du théâtre jour et nuit. Comme dans d'autres villes, ils réclament la réouverture des lieux culturels mais aussi plus de droits sociaux pour les intermittents du spectacle.

Un spectacle programmé le 19 mai

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Ville de Saint-Nazaire annonce la réouverture du Théâtre, scène nationale, mercredi prochain, le 19 mai. Une pièce de théâtre "Blanche-Neige, histoire d'un Prince" est programmée à 19 heures et la projection d'un film surprise à 18h30 au cinéma Jacques Tati. "Pour que les artistes et le public puissent être à nouveau accueillis, il est à présent indispensable que le Théâtre Simone Veil, propriété de la Ville et géré par la scène nationale, soit maintenant libéré' écrivent dans un communiqué commun, la directrice du Théâtre Béatrice Hanin et Michel Ray l'adjoint à la Culture.

Les occupants demandent plus de droits sociaux pour les intermittents © Radio France - Anne Patinec

Un huissier est passé ce vendredi constater l'occupation des locaux. Pour la Ville, il faut que les occupants quittent les lieux au plus tard lundi matin, rappelant que leur première revendication qui est la réouverture des lieux culturels n' a plus lieu d'être. La surveillance des locaux par un vigile la nuit et les week-ends représente un surcoût de 40 000 euros selon la direction du Théâtre.

D'un point de vue sécuritaire et sanitaire, le public ne peut pas rentrer dans le hall. On a hâte de rouvrir et le Théâtre appartient à la communauté. Il ne peut pas être pris en otage par un groupe de 30 personnes. La réouverture des lieux va permettre un retour à l'emploi". Béatrice Hanin, directrice du Théâtre, scène nationale, de Saint-Nazaire.

Le collectif des occupants doit se réunir en assemblée générale ce vendredi pour décider de la suite du mouvement. Mais certains estiment que la prolongation de l'année blanche pour les intermittents jusqu'au 31 décembre n'est pas suffisante.