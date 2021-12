Saint-Nazaire : le festival les Escales compte bien fêter ses 30 ans en juillet

Après 2 ans de coronavirus et de festival annulé, les Escales à Saint-Nazaire préparent l'édition 2022. Une édition "normale" assure son directeur voir plus même car le festival fête ses 30 ans l'an prochain.

Annulé 2 années de suite à cause de l'épidémie de covid, le festival Les Escales sur le port de Saint-Nazaire refuse d'imaginer devoir faire une croix sur l'édition 2022 qui sera aussi l'année de ses 30 ans. "On est très optimiste" assure Gérald Chabaud le directeur qui y croit dur comme fer. "D'abord c'est en juillet, ensuite c'est en plein air, et on est au bord de la mer avec les embruns, donc aucune crainte à avoir" dit encore Gérald Chabaud qui prépare une édition "normale", voir plus que normale car c'est un anniversaire important. "Les tourneurs et les artistes n'attendent que ça". Les Escales avaient réuni 45 000 spectateurs en 2019. Le festival vise autant sinon plus pour la prochaine édition.

Plus de 45000 spectateurs réunis sur 3 jours pour une quarantaine de concerts

Les Escales, une quarantaine de concerts sur 3 jours sont prévues les 29-30-31 juillet 2022 toujours sur l'île du Petit Maroc. Pour l'instant la programmation reste top secrète. Quelques artistes doivent encore confirmer leur présence, le festival devrait donc annoncer la couleur d'ici un petit mois.

En attendant, le festival a rassemblé ses partenaires "toujours fidèles malgré les 2 ans de trou d'air" salue encore le directeur. Heureusement car le budget est conséquent pour ce festival qui ne cesse de prendre de l'ampleur : 2,7 millions d'euros. En grande partie financé par les recettes (billetterie, restauration etc.) 22% par les collectivités locales (la ville de Saint-Nazaire, le département, la région) et 8% par la petite trentaine de partenaires privés. Ce sont d'importantes sociétés pour la plupart sur la liste, mais le festival lance un appel aux PME et aux TPE (commerçants et artisans) du bassin nazairien. "Il y a un crédit d'impôt de 60% et des tarifs préférentiels pour les salariés" rappelle le festival qui prend pour modèle Les Eurockéennes de Belfort. Un festival comme un ambassadeur pour la ville, où tous les acteurs économiques locaux sont rassemblés.

Les Escales de retour sur l'île du Petit Maroc les 29-30-31 juillet 2022 - Festival Les Escales - Tous droits réservés

Prix du billet à la journée pour les Escales : 38 euros. Mais la direction rappelle que le festival génère 2 millions d'euros par jour de retombées pour l'économie nazairienne.