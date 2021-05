Saint-Nazaire : le sous-marin Espadon fait peau neuve

C'est l'équipement touristique le plus visité de Saint-Nazaire : le sous-marin Espadon est en chantier depuis janvier dans l'écluse fortifiée. Le submersible, construit en 1960,connaît des problèmes de corrosion. Des équipes spécialisées travaillent sur cette restauration jusqu'en juillet.

Autour de l'échafaudage installé sur l'Espadon, plusieurs ouvriers s'activent sur le pont du sous-marin à flot dans son bassin de l'écluse fortifiée face à la base sous-marine dans le port de Saint-Nazaire. L'un soude, l'autre nettoie le pont avec un jet à forte pression. Le bruit est quasi-permanent. En de nombreux endroits, notamment au-dessus de la ligne de flottaison, le submersible long de 77 mètres souffre de corrosion et il a fallu changer certaines plaques de tôles.

Il a fallu changer plusieurs plaques de tôles © Radio France - Anne Patinec

A l'intérieur, dans la salle des torpilles, une équipe de conservateurs de l'Ecomusée joue les contorsionnistes. Il faut nettoyer et assainir les milliers de pièces, de cadrans et de tuyaux, aller dans les moindres recoins car tout ne peut être démonté. Brosse en main, lampe torche sur la tête, Jean-Baptiste s'active.

Il faut nettoyer le moindre recoin © Radio France - Anne Patinec

On a des protocoles très précis avec de l'eau savonneuse qui est rincée, séchée. On y va au chiffon, à la brosse, à la brosse à dents, au pinceau, il faut nettoyer tous les éléments du sous-marin, pièce par pièce, tuyau par tuyau de manière à ce que la corrosion ne puisse plus proliférer"Tiphaine Yvon, responsable du pôle patrimoine à Saint Nazaire Agglomération Tourisme

Près de 3 millions de visiteurs depuis 1987

Depuis son ouverture comme musée en 1987, l'Espadon a accueilli près de 3 millions de visiteurs (autour de 85 000 par an); il fait vraiment partie du patrimoine nazairien. C'est la première fois qu'il connaît un tel chantier de restauration. Le coût du chantier est de 450 000 euros et la Fondation du Patrimoine a lancé une souscription. Mis en service en 1960, de type Narval, il a navigué pendant 25 ans. C'est le premier submersible français à avoir plongé sous la banquise. Les visiteurs seront à nouveau accueillis en juillet avec un parcours renouvelé. Et ils pourront s'imaginer plonger sous la banquise comme les sous-mariniers de l'Espadon au 20ème siècle.