Saint-Nazaire : les nouvelles oeuvres d'art sur le port font causer

Mesurant jusqu'à sept mètres de haut, trois oeuvres en béton sculpté viennent d'être installées à l'aide de grues entre les deux jetées de l'avant-port, près de la place du Commando. De couleur grise, mesurant jusqu'à 7 mètres, elles représentent un pied, un pull-over et un système digestif. Elles sont plus ou moins immergées en fonction des marées et ont été réalisées à quatre mains par les sculpteurs Daniel Dewar et Grégory Gicquel dans le cadre du Voyage à Nantes.

Le pull-over et l'apapreil digestif © Radio France - Anne Patinec

L'appareil digestif dérange le plus

Comme quasiment toujours en matière d'art contemporain, le pied, le pull-over et le système digestif ne font pas l'unanimité. Il suffit de tendre l'oreille quand on se balade sur la jetée de l'avant-port pour constater que ces oeuvres d'art monumentales sont au coeur de la discussion de la plupart des promeneurs. Et sur les trois oeuvres, l'appareil digestif fait particulièrement débat. Le coût des oeuvres s'élève à 754 000 euros dont 60 000 sont financés par la Ville de Saint-Nazaire.

Un intestin, c'est pas gracieux, c'est pas sexy. Quitte à faire des organes, on aurait préféré quelque chose de plus élégant. Le pied nous plait bien, c'est beaucoup plus romantique". Une mère et sa fille en balade

En fonction des marées, les oeuvres peuvent être en partie immergées © Radio France - Anne Patinec

Il y a aussi ceux qui sont séduits. "J'aime beaucoup" explique cette jeune femme croisée sur la plage, "ça nous permet de rêver, de nous poser plein de questions, d'imaginer plein de choses". En tout cas, que l'on aime ou que l'on déteste, depuis plusieurs semaines, les visiteurs sont beaucoup plus nombreux à déambuler dans le secteur. Les oeuvres de Grégory Gicquel et Daniel Dewar devraient attirer du monde à Saint Nazaire. Ces oeuvres sont la 34ème installation du Voyage à Nantes le long de la Loire;la troisième à Saint Nazaire après les triangles de Varini et le jardin du tiers-paysage de Gilles Clément sur le toit de la base sous-marine.