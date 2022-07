Saint-Nazaire : les souvenirs du fondateur du festival "Les Escales"

Le festival des Escales fête cette année ses 30 ans. Il accueille près de 50.000 personnes sur le port de Saint-Nazaire du 29 au 31 juillet. Depuis sa création en 1992, le festival a bien grossi. Patrice Bulting, son fondateur, ne le dirige plus depuis 2013 mais il a la tête pleine de souvenirs. Nous l'avons rencontré à son domicile, à deux pas du port.

"Ouvrir la ville sur le monde"

À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de festivals de musiques du monde en France. Le seul était à Paris, Africolor. Le maire emblématique de Saint-Nazaire, Joël Batteux, propose à Patrice Bulting de créer un événement fort pour la ville qui symbolise sa singularité, son port international : "C'est la nature intrinsèque d'un port que d'accueillir des destinations étrangères. Le festival est né de cette volonté de transposer cette idée d'ouverture de la ville sur le monde, aux musiques des différents continents", explique Patrice Bulting.

L'idée était d'avoir une thématique, au travers d''un pays ou d'un groupe de pays qui ferait "escale" sur le port de Saint-Nazaire, avec tous les ans une nouvelle destination, pour voyager en musique. "La deuxième édition [en 1993], c'était Glasgow - Lisbonne - Liverpool, l'arc Atlantique d'une certaine manière. Puis il y a eu le Brésil et l'Uruguay, le plus gros et le plus petit pays d'Amérique du Sud..." se souvient le retraité. Et puis les deux Irlande en 1997, en plein conflit nord-irlandais. "Les musiciens sont sans frontières. C'est un peu le message qui est délivré lors des Escales", ajoute Patrice Bulting.

Une adhésion rapide

Le festival a démarré doucement mais avec un enthousiasme du public déjà important, il y avait plus de 10.000 personnes présentes sur la toute première édition de 1992. Il y a eu des virages importants. Le premier a été les escales africaines, en 1999. "À l'époque, on avait le trio de tête _Alpha Blondy, Manu Dibango et Salif Keïta_, qui étaient vraiment les trois ambassadeurs musicaux de l'Afrique en pleine poussée. Il y a eu une adhésion du public absolument incroyable, on a eu 32.000 personnes", se souvient Bulting.

La fièvre est montée sur le pont de Saint-Nazaire

Cette édition-là, "la fièvre est montée sur le pont de Saint-Nazaire", ce qui donne confiance aux organisateurs pour la suite. Après ça, le rythme reste : plus de 30.000 personnes avec des éditions très fortes chaque année, malgré des météos parfois incertaines.

Cette année ? pour les 30 ans du festival, la météo sera très clémente le week-end du 29-31 juillet, avec un soleil radieux. Les estivants seront au rendez-vous, plus de 50.000 personnes sont attendues pour une programmation très éclectique : Clara Luciani, Woodkid ou encore La Femme.