VIDEO - Saint-Nazaire : Manu Dibango avait reçu la médaille de la ville

Manu Dibango, qui est mort des suites d'une contamination au coronavirus, était un habitué de Saint-Nazaire. A quatre reprises, le saxophonistes s'est produit au festival Les Escales, le festival de musiques du monde, sur le port et à Plage Ouverte (en 2006) sur la plage. Sa première participation remonte à 1999. En 2011, il était à l'affiche pour les 20 ans du festival.

L'an dernier, l'artiste a fêté ses 60 ans de carrière sur la scène du port. La manageuse de Manu Dibango avait contacté le festival des Escales en disant que "A l'occasion de ses 60 ans de carrière, Manu aimerait bien jouer dans les villes qui l'ont marqué ". Les organisateurs du festival ont évidemment dit oui. A cette occasion, le maire, David Samzun lui avait remis une médaille de la ville, gravée à son nom pour le remercier de sa fidélité. Charlotte Gainsbourg a assisté à ce joli moment. "Il apportait beaucoup de soleil et de bonne humeur" résume Jérome Gaboriau le programmateur du festival , "c'était pour nous un véritable compagnon de route".

C’est avec émotion que j’apprends le décès de Manu Di Bango qui nous a fait l’honneur de venir à quatre reprises à Saint-Nazaire notamment pour Les Escales. Dire Manu Di Bango, c’est immédiatement entendre un solo de saxophone et un rire reconnaissable entre tous. C’est vrai mais c’est aussi un peu court. Ce musicien internationalement reconnu à l’exigence pointue était aussi un homme humble et chaleureux à la grande humanité. Toutes mes pensées vont aujourd’hui à sa famille et à ses proches. David Samzun