EN VIDEOS - Saint-Nazaire : une édition globe-trotter pour le 30e festival des Escales

Les Escales, le festival de musique rock et du monde de Saint-Nazaire a dévoilé une partie de la programmation de sa prochaine édition, la trentième, ce jeudi. Une édition en mode globe-trotter.

On connait une partie de la programmation de la 30ème édition des Escales à Saint-Nazaire, du 29 au 31 juillet 2022. Après une édition restreinte à cause du Covid-19 en 2021, le festival de musique du monde, rock, pop et électro, revient avec des artistes comme Clara Luciani, La Femme, Woodkid, Gaëtan Roussel ou encore Suzanne.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Clara Luciani sera sur la scène des Escales le vendredi 29 juillet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le samedi 30 juillet, ce sera au tour de Gaëtan Roussel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et pour la dernière journée, le 31, Woodkid.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La billetterie a ouvert sitôt la programmation dévoilée.