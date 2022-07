Saint-Nazaire : top départ pour le festival Les Escales

Coup d'envoi ce vendredi 29 juillet du festival Les Escales sur le port de Saint-Nazaire, l'un des poids-lourd de la scène musicale régionale avec ses 45000 spectateurs. Pour les 30 ans du festival, une programmation branchée de Clara Luciani à Morcheeba et des trains de nuit pour rentrer à Nantes.

Les Escales fêtent leurs 30 ans : Clara Luciani, Gaëtan Roussel, la Femme, Morcheeba, Woodkid etc.

Le festival Les Escales qui se tient du 29 au 31 juillet sur le port de Saint-Nazaire fête ses 30 ans cette année. Pour marquer le coup, l'organisation a prévu une programmation éclectique : Clara Luciani, la Femme, Gaëtan Roussel, Suzanne, et quelques pointures internationales avec Morcheeba et Woodkid. Au total, une quarantaine de concerts et 45 000 spectateurs attendus pendant ces 3 jours.

Des TER pour Nantes jusqu'à 3h45 du matin

Et c'est inédit mais vu le manque de places dans les hôtels ou les campings, l'organisation a trouvé un accord avec la SNCF qui met en place des TER nocturnes : le dernier partira pour Nantes à 3h45 cette nuit, idem ce samedi soir et à 1h45 du matin ce dimanche. Pour 5 euros, le train desservira également les gares de Savenay, Cordemais, Saint-Etienne-de-Montluc, Couëron, la Basse-Indre, Saint-Herblain et Chantenay.

Le festival a mis en place une application avec la programmation complète et la possibilité d'activer des notifications pour être alerté 15 minutes avant le concert que vous souhaitez voir.

Renseignements sur le site festival-les-escales.com

Tarifs :

1 jour : 41 euros, 47 euros sur place

2 jours : 69 euros, 77 euros sur place

3 jours : 88 euros, 98 euros sur place