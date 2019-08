Saint-Nazaire : trois conseils pour se baigner en toute sécurité dans la mer

Saint-Nazaire, France

Les plages de Saint-Nazaire peuvent être dangereuses, et certains vacanciers ont tendance à l'oublier cette année. En juillet, 17 personnes ont été sauvées de la noyade ; il y en avait eu 15 pour tout l'été 2018.

Choisir des zones de baignades surveillées

Cet été, il y a en permanence, entre trente et quarante sauveteurs sur les plages nazairiennes. Ils veillent et sont à disposition des touristes pour tout renseignement concernant la plage. Le code couleur des flammes (les drapeaux) peuvent aussi aider :

Flamme verte : baignade surveillée, absence de danger Flamme orange : baignade surveillée mais dangereuse Flamme rouge : baignade interdite

Des sauveteurs nazairiens, pendant un entraînement, le matin. © Radio France - Paul Sertillanges

Tenir compte de sa forme physique

Ne pas être trop têtu, ni trop téméraire. "L'imprudence concerne surtout les personnes d'un certain âge, assure Alain Rondineau, le responsable du service littoral et plages à la ville de Saint-Nazaire. _On a été chercher une personne deux fois, deux jours consécutifs_. Elle pensait être en capacité de revenir, tout compte fait, ça a été un sauvetage très difficile."

Alain Rondineau connaît bien les plages de Saint-Nazaire. © Radio France - Paul Sertillanges

S'informer sur d'éventuels dangers en mer

Les informations sont toutes disponibles au poste de secours : les horaires et les coefficients de marée, l'organisation de la plage, les emplacements des rochers, les zones dangereuses. "Souvent, les touristes ne connaissent pas le courant, confie Alizée, cheffe du poste de secours à la plage des Jaunais. Il faut leur expliquer que ça peut aller très vite, qu'ils peuvent être emmenés vers le large ; souvent, ils rigolent, mais quand ça leur arrive ils rigolent un peu moins."