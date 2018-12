Saint-Nazaire : un orchestre à cordes composé d'enfants de quartiers prioritaires

Saint-Nazaire, France

Face à des élèves qui n'ont jamais fait de musique, Philippe Hui a adapté sa pédagogie et composé des morceaux pour son public. Ici on n'apprend pas le solfège de façon scolaire, une grande place est laissée à l'intuition. On répète d'abord sans archet, les enfants s'entraident. Depuis mai dernier, ils se retrouvent dans une salle municipale tous les mardis après les cours. Chacun s'est vu confier un instrument qu'il garde chez lui entre deux cours, un violon, un alto, un violoncelle ou une contrebasse.

Pour moi, c'est une très grande chance. Pour une fois que je peux avoir un instrument de musique, ça réalise mon rêve" Hesma joue du violon

Epaulé par deux professeurs qui jouent au sein de la Philarmonie des 2 Mondes, le chef d'orchestre doit parfois demander le silence. Mais globalement les élèves sont disciplinés, motivés et assidus

C'est une découverte. Ma mère elle est contente quand je lui joue des petits morceaux. C'était un peu un rêve de faire du violon". Adam joue du violon

Avec beaucoup de petience, Philippe Hui apprend la musique aux enfants © Radio France - Anne Patinec

Philippe Hui , qui dirige régulièrement l'orchestre de l'Opéra de Paris et qui a créé la Philarmonie des 2 mondes a eu l'idée de cette Philarmonie des quartiers en allant jouer régulièrement au pied des immeubles avec des musiciens professionnels. Son objectif est d'attirer de nouveaux publics vers la musique

C'est une énorme richesse cette rencontre. Et puis le fait de faire faire de la musique à des enfants qui n'en auraient pas fait sans nous, en soi c'est très encourageant" Philippe Hui

Le 12 janvier, les enfants de la Philarmonie des quartiers joueront sur scène avec les professionnels de la Philarmonie des 2 mondes au théâtre Jean Bart à Saint-Nazaire.