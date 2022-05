Saint-Nazaire : une expo photo sur le front de mer pour les 60 ans du paquebot France

Une exposition en plein air sur le front de mer à Saint-Nazaire pour célébrer les 60 ans du paquebot France. 80 photos pour découvrir ce mythique paquebot transatlantique construit par les Chantiers de l'Atlantique, avant de rejoindre son port d'attache, le Havre. Le France est à l'époque avec ses 315 mètres, le plus grand paquebot du monde, il est aussi l'un des plus rapides pour rejoindre New York en 5 jours. Un condensé du savoir-faire industriel d'après-guerre.

11 mai 1960 : Saint-Nazaire en ébullition

Des milliers d'ouvriers pour façonner plus de 60 mille tonnes d'acier et des ingénieurs qui imaginent ces 2 cheminées noires et rouges à aileron. Le France est le dernier paquebot construit pour le compte de la Compagnie générale Transatlantique. Sa construction est lancée en octobre 1957, il est mis à l'eau le 11 mai 1960. Saint-Nazaire est en ébullition ce jour-là. 100000 personnes viennent voir "l'enfant du pays". Des habitants arrivent à pied, en vélo, en voiture, en autocar de Brière ou de Vendée, de Normandie ou de Bretagne.

Dans l'après-midi, la marraine Yvonne de Gaulle lance le magnum de champagne. A 16H15, le président Charles de Gaulle prend le micro pour un discours retransmis à la télévision en eurovision et dans lequel il rend hommage à la mer et à la prouesse technologique. "Le France est lancé, il a épousé la mer. La cérémonie d'aujourd'hui ajoute à la fierté que nous avons de la France".

Le paquebot sera officiellement inauguré en janvier 1962, il y a 60 ans, dans son port d'attache au Havre. Fleuron de l'industrie française, annonciateur aussi d'une société de loisir et de croisière avec une ambiance festive et luxueuse à bord, le France comptera 377 traversées et 600000 passagers pendant 12 ans. En 1974, le voilà immobilisé par le choc pétrolier (le carburant devient trop cher) et la concurrence de l'avion, il est désarmé puis vendu aux norvégiens. Le France deviendra alors le Norway et connaîtra de nouvelles heures de gloire jusque dans les années 1980.